Dronning Margrethe har haft stor betydning for det danske mindretal, siger eksperter

En lignende vurdering lyder fra Michael Bregnsbo, der er kongehusekspert og lektor på Institut for historie på Syddansk Universitet.

Han forklarer, at monarken er samlingsmærke for Danmark, og at kronprins Frederik i rollen som konge er tvunget til at interessere sig mere for det danske mindretal.

- Kongehuset har altid haft tætte forbindelser til grænselandet, og man ser op til kongehuset og ser dem som et forbindelsessted til Danmark, så hvis han vil sig selv det godt, bør det være noget, han prioriterer højt, siger han.