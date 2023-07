Dronning Margrethe markerede historisk milepæl i Kolding

Om eftermiddagen og inden middagen besøgte Dronningen Koldinghus, hvor hun blev vist rundt af museumsdirektør for Kongernes Samling, Thomas C. Thulstrup. Her så hun blandt andet museets to aktuelle udstillinger ”Kongeskibet Dannebrog” og ”Flora Danica – Verdens Vildeste Stel”.

Dronningens middagsbord var blandt andet dekoreret med et helt særligt korpussølv. Nemlig det 190 kg tunge såkaldte godsejerplateau, som var en guldbryllupsgave fra danske godsejere til Christian 9. og Dronning Louise i 1892.