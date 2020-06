Dronningen har en vigtig historie, hun vil fortælle til sine børnebørn

Kronprins Frederik og prins Joachim har fået tudet ørerne fulde af historier om slaget i 1864 og Genforeningen.

Og det er deres mor, dronning Margrethe, der har stået for "historielektionerne".

Det fortæller hun i et nyt interview, der sendes søndag klokken 20 på TV 2 i anledning af hundredeåret for Genforeningen i Sønderjylland.

Landsdelen har altid haft en stor plads i dronningen og kongefamiliens hjerter, blandt andet fordi de er kommet på Graasten Slot siden 1935.

- Der er jo så smukt, at det gør ondt, fortæller hun.

Men dronning Margrethe har endnu ikke fået fortalt sine otte børnebørn om den del af Danmarkshistorien, men det har hun planer om.

- Det er en af de ting, jeg gerne vil snakke med dem om, for det er meget vigtigt, siger hun.

FAKTA OM GENFORENINGEN I 1864 tabte Danmark hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg til Preussen og Østrig.

Danmark mistede cirka 1/3 af deres befolkning og 40 procent af landets areal.

Efter Første Verdenskrig fik befolkningen lov til at stemme om, hvilket land de ville tilhøre.

75 procent af borgerne i Nordslesvig stemte sig tilbage til Danmark, imens størstedelen af borgerne i Sydslesvig ønskede at forblive tyske.

Den nye grænse, som vi kender i dag, blev trukket under Tønder og Sønderborg, mens blandt andet Flensborg forblev tysk. Kilde: Danmarkshistorien Se mere

Dengang Danmark mistede en million indbyggere

Historien dronningen planlægger at fortælle sine børnebørn, begynder helt tilbage i 1864. Her led Danmark et sviende nederlag til Østrig og Preussen, da man tabte hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg.

På kort tid svandt Danmark ind til 60 procent af sin oprindelige størrelse. Den nye grænse gik nu pludselig omkring Kongeåen, under Kolding og Esbjerg.

Byer som Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg var nu tyske. Kongeriget mistede en million borgere - en tredjedel af sin befolkning, som nu boede på den anden side af grænsen.

Foto: TV2 Grafik

Tabet var fatalt og ramte daværende kong Christian 9. og kongefamilien hårdt.

Kongen, der red det tabte land hjem

Men i 1920 stemte 75 procent af borgerne i Nordslesvig sig tilbage til Danmark.

Dronning Margrethes farfar Christian 10. fik 76 år senere lov til at "ride det tabte land hjem" igen, da Sønderjylland igen kom på danske hænder.

Og det var ifølge dronning Margrethe et af de største øjeblikke i hans liv.

Kong Christian 10. har beskrevet begivenheden i sin dagbog.

Kong Christian den 10. red over grænsen ved Frederikshøj med pigen, Johanne, på den hvide hest i 1920.

Han skrev blandt andet, at han følte taknemmelighed, glæde og havde følelsen af at tage Sønderjylland i sine arme.

- Jeg fik en hel klump i halsen, da jeg læste det, fortæller dronningen i interviewet.

- Han beskrev det så smukt og gribende, siger hun.

Opsang til unge danskere

For nogle danskere er 100 år nok lang tid siden. Men det er det ikke for majestæten, fortæller hun.

Kong Frederik og dronning Ingrid med deres tre døtre, prinsesse Margrethe, Anne-Marie og Benedikte foran Graasten Slot. Kongeparret fik slottet foræret af den danske stat i 1935. Foto: Allan Moe / Scanpix Danmark

Og til den yngre generation, der er vokset op langt fra Sønderjylland og måske ikke tænker på Genforeningen, har hun et budskab:

- De skal se at få lært vores land at kende. Så de får lært, at det hverken slutter ved Storebæltsbroen eller ved Helsingør, siger hun.

Du kan se 'Interview med dronning Margrethe - 100-året for Genforeningen' søndag på TV 2 klokken 20 eller på TV 2 PLAY.