Dua Lipa og 18-årig horsensianer deler samme hobby – og flere unge vil med

Samme udvikling i udlandet

The Guardian skrev for en uge siden om et ”boom i bogklubber” i Storbritannien, og CNN beretter om, at et stigende antal i USA dukker op til bogklub-events, og at flere og flere bliver en del af bogklubber med et særligt tema.

Det gælder blandt andet de såkaldte ’silent book clubs’ (stille bogklubber, red.), hvor man mødes på barer, caféer, boghandlere, biblioteker eller lignende blot for at læse sammen i stilhed.

Google-søgninger i USA på ’silent book club’ var i januar på sit højeste punkt i 15 år, og det har ifølge Google især været unge millenials (født omkring 1980 til 1996) og generation z (født omkring 1997 til 2010), der den seneste måned har søgt efter bogklubber i USA.

Cecilie Rasmussen ser ikke sig selv stoppe med at komme i bogklubben. Tværtimod tror hun, at hun snart får flere at tale med bøger om.

- Jeg har flere, der har sagt, at det lyder mega spændende, og som har overvejet at melde sig til. Det er en generel interesse, jeg hører om, og jeg synes, at det er blevet meget populært at læse.