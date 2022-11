Efter 25 år har syg mand endelig fået afsluttet sin sag i jobcentret

I årevis har han hverken kunnet lave mad eller gøre rent.



Alligevel har kommunen ikke været i stand til afklare hans arbejdsevne. Før nu.

- Og jeg forstår jo ikke, hvorfor det har taget dem så lang tid. Jeg er et ødelagt menneske, siger Brian Larsen.

Selvom han nu har fået sin pension, så er han stadig vred over, at det har taget så mange år af hans liv at nå dertil.

Ikke alene

Og Brian Larsen er bare én ud af tusindvis af danskere, som lige nu sidder i et limbo mellem at være for syge til at arbejde, men ikke syge nok til at få tildelt førtidspension.

I 2021 var der flere end 200.000 syge eller socialt belastede borgere på midlertidige ydelser.

Faktisk viser en opgørelse, at antallet af borgere, der har været mere end fem år i systemet, når de får tildelt førtidspension, er steget markant. Antallet er tredoblet, siden en reform af førtidspension og flexjob blev vedtaget i 2012.