Efter flot torsdag kommer ustadig fredagsvejr

Efter det flotte vintervejr torsdag har mange måske sat næsen op efter en længere periode med blå himmel og klart smukt vejr.

Sådan kommer det imidlertid ikke til at gå.

Allerede natten til fredag bevæger en front sig ind over landet fra vest, og den vil give regn, slud og tøsne til landet.

Fronten vil i de tidlige morgentimer give nedbør i Jylland.

I løbet af morgen- og formiddagstimerne bevæger den sig østover, og jo længere mod øst fronten kommer, jo større er tendensen til hvid nedbør.

Hen over Fyn, Sjælland og mod Bornholm bliver der tale om lidt mere længerevarende nedbør. Her kan der måske endda være tale om sne.

Dermed heller ikke umuligt, at der kan ligge lidt hvidt på jorden at lege med for børnene i det østlige Danmark i løbet af fredagen, men temperaturen vil være så tæt på frysepunktet, at det kan gå begge veje.

Temperaturen kommer godt nok til at stige en smule fredag i forhold til i dag, men hvor torsdagen har været præget af klart vejr, blå himmel og næsten ingen vind, bliver det omvendte tilfældet fredag.