Efter påske skal unge teste sig selv - sådan gør du

Efter påske får elever mulighed for at teste sig selv for coronavirus på gymnasier, efterskoler, erhvervsskoler, VUC samt AMU-centre.

Det sker med en simpel test med en vatpind i næsen.

Inèz Krogh fra 2.K på Ørestad Gymnasium er positiv over for tiltaget, der efter planen bliver indført fra 6. april.



- Det er et godt supplement til de andre testmuligheder, der findes, og det giver én et større ansvar for at blive testet, siger hun til TV 2.



Større fleksibilitet

Næsetesten skal foretages to gange om ugen på elever, som har lov til fysisk at møde op på blandt andet gymnasier og efterskoler.

Som alternativ til den simple selvtest kan eleverne vælge at møde op til undervisning med en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel, i form af enten en lyntest eller en pcr-test.

De endelige direktiver er endnu ikke kommet fra Børne- og Undervisningsministeriet, men ministeriet har bedt gymnasierne om at finde personale, der skal supervisere de mange selvtests.

Danske Gymnasier er positiv over for tiltaget, siger næstformand Søren Hindsholm til TV 2.

- Vi er rigtig glade for, at det giver eleverne mulighederne for at komme til den fysiske undervisning, og vi er klar til at påtage os meget besvær for at få dem tilbage, lyder det.

Logistisk udfordring

Næstformanden mener, at smittede hurtigere vil kunne spottes, når alle gymnasieelever fremadrettet kan blive testet to gange om ugen på selve matriklen.

- Det bliver mere fleksibelt, og det vil samtidig øge sikkerheden. Det er mere risikofyldt, at gymnasieeleverne går derhjemme, mener Søren Hindsholm.

Men med de mange næsetests følger samtidig en stor logistisk udfordring.

For gymnasierne får ansvaret for at ansætte medarbejdere, der skal hjælpe med at supervisere eleverne, når de skal udføre en selvtest.

- Vi har meget frie hænder, og nogle vil hyre tidligere gymnasieelever, som man stoler på, ind til opgaven, siger Søren Hindsholm.

Han vurderer, at et typisk gymnasium på omkring 600 elever vil få brug for en håndfuld personer til dels at supervisere, sørge for hygiejnen i testlokalet samt indberette testresultaterne.