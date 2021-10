Efterårsferien starter med blandet vejr

Skolernes motionsdag bliver blæsende, men også med meget sol

Efter en grå torsdag med byger og omkring 14 grader skal en koldfront i løbet af natten til fredag passere landet med regn og tiltagende vind.

Resterne af denne front forventes stadig at ligge over den sydlige og østlige del af landet fredag morgen, men slipper formentlig landet i løbet af morgen- og eftermiddagstimerne.

Efter frontpassagen er der til gengæld åbnet op for, at en opklaring kan brede sig ned over landet fra nord, hvilket sikrer en solrig dag til de fleste børn og lærere til skolernes motionsdag.

Til gengæld bliver motionsdagen en blæsende omgang med en frisk til hård vind fra vestlig retning. Langs kysterne op til kuling. Temperaturen forventes at komme op mellem 11 og 14 grader.