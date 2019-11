Efterlyst rapper anholdt

Sharmarke Omar Ali var efterlyst for et knivstikkeri i Esbjerg i oktober. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD.

Den 24-årige rapper Sharmarke Omar Ali, der i sidste uge blev efterlyst af Syd- og Sønderjyllands Politi, er onsdag aften blevet anholdt. Det bekræfter vagtchef Ole Aamann over for TV 2.

Rapperen er mistænkt for et knivstikkeri, som ifølge politiet fandt sted i Esbjerg 6. oktober, hvor der opstod en uoverensstemmelse mellem to personer. En 23-årig mand blev lettere kvæstet ved episoden.

Sharmarke Omar Ali er kendt under kunstnernavnet Jamaika og laver rapmusik.

Han spillede i 2016 på Roskilde Festival, og i dag er han repræsenteret af pladeselskabet Universal Music Danmark.

Den 19. november 2019 efterlyste vi en 24 årig mand, som mistænkes for at have begået et knivstikkeri i Esbjerg i oktober måned. Manden er her til aften blevet anholdt og forventes fremstillet i grundlovsforhør torsdag. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) November 27, 2019

Ville stoppe med kriminaliteten

Ifølge Dagbladet Information har han tidligere siddet i fængsel flere gange, mens han også har tilbragt en del tid på ungdomsinstitutioner. Samlet har han siddet bag låste døre i ni år af sit liv.

I 2018 bedyrede den unge rapper ellers over for DR, at det kriminelle liv var fortid, og at han ville dedikere sit liv til musikken.

- Har det været svært at være mig? Ja og nej. For jeg har gjort det svært for mig selv, jeg har selv valgt at leve et kriminelt liv. Der er ikke nogen, der har proppet det ned i halsen på mig, sagde han til DR.

Han er vokset op i Finlandsparken, der ligger i Vejle, og som i mange år har været at finde på ghettolisten

Udgav musik under efterlysning

Musikken ser den 24-årige da også ud til at have planer om at fortsætte med. Mandag udgav rapperen en ny single - mens han var efterlyst af politiet.

Det bekræftede hans pladeselskab overfor B.T.

- Der er single ude i dag, den har været planlagt længe. Vi har været i dialog med politiet, men har ikke selv kontakt til Jamaika i øjeblikket, skrev Casper Bengtson, der er managing director i Universal Music Danmark, dengang i en e-mail til B.T.

Selv har Sharmarke Omar Ali også den seneste tid promoveret den nye sang på Instagram.