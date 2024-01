Eksperter efter dokumentar: Når det er ord mod ord, vejer politiets tungest

Ifølge afgørelsen fra Statsadvokaten, blandt andet på baggrund af de involverede politibetjentes afhøringer, var der ''ikke grundlag for at gøre et strafferetsligt ansvar gældende mod de involverede betjente''.

De forklarer blandt andet, at der er tale om cirka ti slag.

Læs her historien om, hvad der skete med Lukas Makala.

Undersøges ikke grundigt nok

I sager, hvor det er politiets ord mod borgeres, er det klart politiets ord, der vægtes tungest ifølge forsvarsadvokat Claus Bonnez.

- Praksis ved domstolen er kort og godt sådan, at man tror på politifolk. Det stemmer med, hvad formanden for dommerforeningen selv har udtalt i pressen: at domstolene går ud fra, at politifolk taler sandt, siger han i dokumentaren i relation til sagen om Lukasz Makala.

Når det kommer til sager, der ender hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), hvor politiet anklages for at have været for voldsomme, peger Claus Bonnez på endnu et problem.