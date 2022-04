Ekstreme mængder regn på vej til Syd- og Sønderjylland

En sjaskvåd uge har taget sin begyndelse. Især Syd- og Sønderjylland bliver hårdt ramt, hvor der nogle steder kan komme mere end 50 millimeter nedbør.

For perioden 1991-2020 lyder den gennemsnitlige mængde nedbør for årets fjerde måned på 38,5 millimeter. Det er næsten 10 millimeter mindre end de næste på listen, der er de to andre forårsmåneder.

Men i denne uge har april svært ved at leve op til sit tørre ry.

Flere regnvejr skal i løbet af ugen passere landet med både regn og rusk. Mange steder kan der komme over 40 millimeter nedbør, inden ugen er omme.