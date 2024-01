"Ekstremt højt" grundvand øger risiko for oversvømmelser, og det giver panderynker hos boligkøberne

Han peger blandt andet på Nord- og Østjylland, hvor landskabet stadig er dækket af op mod en halv meter sne.

For når sneen smelter, skal vandet finde et sted at løbe hen.

- Al den nedbør tæller også med i regnskabet, men først når vi får tøvejr, og sneen smelter igen, siger Simon Stisen.

Problemet vokser med klimaforandringerne

Spørger man Simon Stisen, skal vi forvente, at udfordringen med det stigende grundvand kun kommer til at vokse i fremtiden.

Det skyldes først og fremmest, at klimaforandringerne forventes at gøre det danske vejr endnu vådere.

- Klimaprognoserne siger, at vi får vådere vintre. Men om vinteren har vi ikke ret mange muligheder for at komme af med vandet, for der er meget lidt fordampning og jorden er allerede mættet med vand.