Ekstremt vejr rammer Danmark – risiko for voldsom blæst og oversvømmelser

En sommerstorm vil også betyde, at der er større risiko for, at grene knækker af træerne, da vindpresset er større, når der er blade på træerne.

Telte, pavilloner, parasoller og lignende er også ekstra udsat i et kraftigt sommerblæsevejr, da de ofte ikke er forberedt til at modstå vindstød af stormstyrke.

Især i syd og øst

Dagen starter med kraftig vind og vindstød fra sydøst, og i løbet af morgentimerne vil der komme regn de fleste steder i den sydvestlige del af landet.