Elever blev kaldt "neger" og udsat for terrorjokes på efterskole – nu beklager forstander

Han kender ikke til lignende tilfælde, men når de danske efterskoler huser en tredjedel af de unge fra en ungdomsårgang, vil der følge problemer som racisme med ind på efterskolerne fra resten af samfundet, forklarer Torben Vind Rasmussen.

Sidste år blev to elever sendt hjem fra Oure Efterskole, efter at de gennem længere tid havde mobbet og opført sig racistisk over for en anden elev.

Og racisme er en af de værste former for mobning, mener Torben Vind Rasmussen.