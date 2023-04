Elselskaber undersøges for at drive kartel: - De danske elkunder betaler

Samtidig forklarer hun på et generelt plan, at det i sidste ende rammer forbrugerne, hvis elselskaber aftaler priserne imellem sig.

- Det kommer jo til at ramme forbrugeren, fordi Energinets omkostninger til det her reserveindkøb bliver højere, end det burde. Og det finansieres gennem systemtariffen, som alle danske elkunder betaler.

Systemtariffen er en del af elregningen, som går til Energinet. Den skal blandt andet finansiere selskabets omkostninger til forsyningssikkerhed.

- Det er en sygt stor storm i et lille glas vand

TV 2 har uden held forsøgt at få en kommentar fra direktøren i Effekthandel, Finn Grønkjær.

Men over for EnergiWatch påpeger topchefen, at han i 2019 henvendte sig til styrelsen for at finde ud af, om der var risiko for lovovertrædelse.

Styrelsen afviste ifølge Ritzau at godkende, at forretningsmodellen holdt sig inden for lovens rammer. De henviste i stedet til, at Finn Grønkjær skulle få en vurdering hos en advokat.

Konklusionen fra Dahl Advokatfirma var, at modellen ikke gav anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder.