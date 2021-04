En af landets største arbejdspladser: Testcentre har skabt 18.000 nye job

Skabt jobmuligheder for ufaglærte

Men det er ikke kun personer, der er blevet fyret under krisen, som har fået noget ud af de 18.000 nye jobs.

Danmarks testindsats har også hjulpet med at få flere ufaglærte i arbejde – unge såvel som gamle.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at fem procent af de ufaglærte lønmodtagere mistede jobbet i coronakrisens første måneder. For lønmodtagere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse lå det tal på to procent.