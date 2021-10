En hel gris koster nu 150 kroner: - Det gør rigtig, rigtig ondt

Jeppe Bloch Nielsen siger, at svineproducenterne er vant til, at svinepriserne går op og ned. Det kommer man over ved at bruge gode tiders indtjening til at polstre forretningen til sværere tider. Alligevel er det særligt svært, når prisen som nu er historisk lav.

- Vi skal nok klare os, men det gør rigtig, rigtig ondt lige nu, siger han.

Skal muligvis aflive smågrise

Torsten Simonsen er direktør i virksomheden DTL, der årligt producerer og omsætter i massevis af smågrise, og han siger ligeledes, at det er ”umuligt for hele branchen at tjene penge,” som markedet ser ud i øjeblikket.

Efterspørgslen er der ganske enkelt ikke, og så hober grisene sig simpelthen op ude i stalden, forklarer han.

- De seneste tre uger har vi solgt omkring 25 procent færre grise. Det betyder, at presset kun vokser lige nu. Der kan ikke findes plads i staldene ude i Europa, siger Torsten Simonsen.

For nuværende går det nok, siger han. Men på længere sigt er det ikke en holdbar løsning.

- Hvis grisene bliver ved med at hobe sig op, kan vi komme derhen, hvor vi bliver nødt til at aflive grise. Jeg håber ikke, at det bliver aktuelt, men truslen er til stede, siger han.

Et kig i krystalkuglen

Problemet begrænser sig ikke til nogle enkelte svinefarme, lyder det fra Christian Fink Hansen, der er sektordirektør for svineproduktion hos Landbrug & Fødevarer.

- Alle producenter er ramt af det her. Det er kun et spørgsmål om, hvor hårdt den enkelte landmand er ramt, siger han.