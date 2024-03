Én profil er oplagt som ny politisk leder for Konservative

I februar trådte Mai Mercado tilbage som gruppeformand for at fokusere på sine ordførerskaber og have mere tid til familien. Og kort tid efter blev Mona Juul valgt til at videreføre posten. Hun udtalte selv, at hun var stolt og ville gå til opgaven med fuld smadder på.

TV SYD har været i kontakt med Mona Juul og spurgt hende, om hun kunne forestille sig at blive den næste politiske leder for de konservative. Men Mona Juul ønsker ikke på nuværende tidspunkt at besvare spørgsmål om partiet.

En satsning for partiet

Når Hans Engell beskriver Mona Juul som en politiker, der er ret uprøvet, henviser han til, at hun først blev valgt ind i folketinget i 2019. Derudover har hun ikke en politisk karriere i kommunalpolitik.

- Hun har hverken en fortid som borgmester, hun har heller ikke været minister før, til gengæld har hun været i det private som erhvervskvinde og har derfor ikke en tung baggrund som politiker, siger Engell.