Endnu en forhandler dropper Ecco

Flere forhandlere ophæver samarbejdet

Tidligere har en række andre danske forhandlere valgt at stoppe med at sælge sko fra Ecco.

Det drejer sig om kæden Sport24, som har 96 butikker i Danmark, Golf Experten, samt de to webshops Boozt og Miinto.

Også kæden Eventyrsport er på vej til at stoppe med at sælge Ecco-sko.

Årsagen til forhandlernes beslutning er, at Ecco som en af få danske selskaber har valgt at fortsætte med at drive forretning i Rusland, efter at landet er gået i krig med nabolandet Ukraine.