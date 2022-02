Engelbrecht træder ind i rækken af ministre med opsigtsvækkende farvel

Det skete, efter at Venstre-regeringens støtteparti Det Konservative Folkeparti erklærede, at de havde mistet tilliden til Eva Kjer Hansen i forbindelse med udarbejdelsen af en ny landbrugspakke, hvor hun viste sig at have leveret forkerte oplysninger til Folketinget.

- Lars Løkke Rasmussen havde sagt, at han var klar til at udskrive valg og trække regeringen. Men da det kom til stykket, gjorde han det ikke og lod Eva Kjer Hansen i stikken, siger Hans Engell til TV2.

Morten Bødskov (S)

Justitsminister 12. december 2013



Enhedslisten var også banemanden, da skatteministeren måtte meddele sin afgang til den daværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt.

Under et samråd havde Morten Bødskov blandt andet forklaret, hvorfor han stak Folketingets retsudvalg en løgn om, hvorfor et besøg på Christiania i februar 2012 ikke kunne gennemføres.

Den officielle begrundelse var, at politidirektøren ikke kunne deltage, men den reelle begrundelse var, at Pia Kjærsgaard (DF) ville deltage, og at det ifølge PET ville betyde en konkret trussel mod udvalget.

- Selvom Morten Bødskov fik trukket tæppet væk under sig, er han siden kommet stærkt tilbage. Han har været minister i den nuværende regering siden starten. Det viser, at man ikke er dømt ude til evig tid, hvis man bliver væltet. Ofte skal der bare gå en rum tid. Men nogle kommer aldrig tilbage igen. Det afhænger af situationen, og hvem de pågældende er, siger Hans Engell.

Thor Möger Petersen (SF)

Skatteminister 16. oktober 2012



Danmarkshistoriens yngste minister på 26 år nåede lige at fejre årsdag i Skatteministeriet, da han måtte se sig fyret af sin nye formand, Annette Vilhelmsen.

- Thor Möger Pedersen var usædvanlig, fordi det var formandsskiftet, der udløste hans fyring. Det var tydeligt, at Annette Vilhelmsen ikke brød sig meget om ham. Holger K. Nielsen overtog Skatteministeriet, og det var tydeligt, at hun ville have ham ind på en central post, siger Hans Engell.

Birgitte Rønn Hornbech (V)

Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister, 8. marts 2011



Den erfarne politiker sad tungt på ministeriet, først i Anders Fogh Rasmussens regering og siden hos efterfølgeren Lars Løkke Rasmussen.

Men efter tre et halvt år var det tid til at pakke sammen efter redegørelsen om forløbet om de statsløse palæstinensere, der har fået afslag på statsborgerskab på trods af deres ret til det.

- Lars Løkke Rasmussen havde bedt hende aflevere en redegørelse. Men det var et utaknemmeligt job. For da han fik den og læste den, sagde han farvel og tak, husker Hans Engell.

Ministeren må selv bære ansvaret

Selvom ministerudskiftninger ofte får stor opmærksomhed i pressen, plejer de ikke at få større politiske og parlamentariske konsekvenser, forklarer den politiske kommentator.

- Rokader flytter generelt ikke stemmer. Men der er tilfælde, hvor ministeren har klaret sig så dårligt, at det er blevet en belastning. Her er Joy Mogensen et eksempel. Hun havde også mistet glæden ved arbejdet og forlod selv Kulturministeriet, siger Hans Engell.

Ifølge den politiske kommentator har Mette Frederiksen det grundlæggende synspunkt, at hvis en af hendes ministre begår en fejl eller håndterer sager på en utilstrækkelig måde, så må de selv bære ansvaret.

- Så sætter hun ikke regeringen på spil. Men hvis ministrene fører regeringens politik, og der er tale om rent politisk drilleri, så er hun klar til at slås for dem, siger han.