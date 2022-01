Er det snart slut med at isolere sig?

Nu lysner det dog ifølge en række eksperter i horisonten.

Omikron-varianten har indtaget Danmark og sendt smittetallene i vejret, men den gode nyhed er, at risikoen for alvorlig sygdom hos den enkelte person er meget lavere. Vi går en influenzalignende tilstand i møde, sagde Statens Serum Instituts faglige direktør, Tyra Grove Krause, torsdag til TV 2.

Derfor vil det inden længe også være tid til at kigge på behovet for isolation, mener Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.

- Jeg vil mene, at vi snart, men ikke endnu, kan se en situation, hvor det ikke giver mening for store dele af befolkningen at gå i isolation, siger han.

Mindre sygdomsfremkaldende

Forklaringen er særligt den høje vaccinetilslutning, der er i Danmark, påpeger professoren.

- Jeg forestiller mig – og har hørt det samme fra mange af mine kolleger – at vi efterhånden har fået grundlagt en basal immunitet over for dette virus i langt de fleste individer, og derfor vil infektionerne have svært ved at få tag i befolkningen, siger Allan Randrup Thomsen.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, mener, at man bør kigge på retningslinjerne en måned ud i fremtiden ad gangen.

Han ser dog stadig god fornuft i at fastholde retningslinjerne for isolation.

- Ideen om isolation er jo at forhindre, at smitten spreder sig. Det skal vi for at få afbrudt smittekæderne. Det er for samfundets skyld. Derfor er der stadig god grund til at isolere, siger Hans Jørn Kolmos.