Erfaren landsholdsspiller om VM-scoring: - Det var 16 års arbejde

De danske fodboldkvinder formåede tirsdag at gøre arbejdet færdigt mod Haiti i den sidste gruppekamp ved VM, som blev vundet 2-0. Det sidste mål blev scoret af 34-årige Sanne Troelsgaard, der er født og opvokset i Vejen.



- Det er fantastisk. Når du er så meget sammen og træner intenst hver evig eneste dag, så er det svært at beskrive. Jeg er tom for ord, og det plejer jeg ikke at være. Der er glædestårer på vej, for hold kæft, hvor er det fedt, siger Sanne Troelsgaard til Viaplay og tilføjer:

- At se den sidste bold gå ind. Det var 16 års arbejde … Nu er jeg ikke helt ung mere, og jeg står her ikke om fire år til et VM. Så det er vildt, at man kan komme ind og sætte sit aftryk.

Danmark skal mandag møde Australien i ottendedelsfinalen.