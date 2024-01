Erstatningen til minkavlere kan blive mange milliarder dyrere end ventet

Aftalen om erstatning til minkavlerne blev indgået i januar 2021 af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, SF og LA.

De Konservative var altså ikke med i aftalen, fordi partiet mente, at løsningen ville blive for dyr. Man argumenterede i stedet for at gøre det attraktivt for minkavlere at genoptage avlen efter corona i stedet for at lukke permanent.

- Jeg bliver nærmest rystet. Det er jo en kæmpe regning til skatteyderne i en tid, hvor man kæmper med at få pengene til at slå til. Der er sparerunder alle steder, siger Per Larsen.

"En skandale", mener R-ordfører

Radikale Venstre var med i aftalen, men landbrugs- og fødevareordfører Christan Friis Bach er langt fra tilfreds med håndteringen.

- Det her har hele vejen igennem været en skandale. Der har kun været problemer, siger han.

Han påpeger ligesom Per Larsen, at en lang række områder mangler penge, heriblandt den grønne omstilling, og at pengene havde været bedre brugt der.

- Men man kan ikke spole tiden tilbage. Vi bakker op om aftalen i forhold til erstatning, og jeg vil ikke skælde ud på regeringen, men det her er en skandale for os alle sammen, siger han og understreger:

- Jeg kan godt forstå, hvis borgerne synes, det her ser mærkeligt ud.