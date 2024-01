Esbjerg i bizar situation efter modstanders udeblivelse

Tirsdag 30. januar klokken 19.00: Horsens – Team Esbjerg



Onsdag 31. januar klokken 18.30: Team Esbjerg – Bjerringbro FH

Der er ingenting at sige til, hvis Team Esbjerg får sved på panden, når de ser på de ovennævnte kamptidspunkter. Esbjergenserne skal nemlig spille to kampe på 24 timer, efter ligakampen mod Bjerringbro FH blev flyttet fra 3. januar og til onsdag aften.

Frank Smith, der er chef for turneringerne under Dansk Håndbold, fortæller til DR Sporten, at de har lyttet til Team Esbjergs bedste forslag, og de har derfor måttet gradbøje reglerne.

- Da afgørelsen om, at kampen skulle spilles om, faldt, gik de to hold i gang med at finde en ny spilledato. Det kunne de ikke blive enige om, og så var det op til os at træffe afgørelsen. Og når vi så skal træffe en afgørelse, som ikke tilgodeser begge parter, så er vi nødt til at lægge primært vægt på hjemmeholdet i forhold til kampprogram og ledighed af hallen, siger Frank Smith til DR.

Og her foretrak Team Esbjerg altså at spille mindre end et døgn efter opgøret i Horsens.

Ifølge reglerne kan hold ikke tvinges til at spille med under 48 timers mellemrum, men dette er altså omgået.

Esbjergenserne har haft svært ved at finde en optimal dato, da de går en hektisk måned i møde med syv kampe i februar fordelt mellem ligakampe og Champions League-opgør.