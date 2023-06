Esbjergenser skifter til fransk storklub

Jacob Holm siger farvel til Füchse Berlin og goddag til den franske storklub Paris Saint-Germain.

Det skriver danskerens nu tidligere klub på sin hjemmeside. Samme sted sætter 27-årige Jacob Holm ord på skiftet.

- Jeg vil gerne takke alle Füchses fans for fem fremragende år i klubben. Jeg er utroligt stolt af at have været en del af klubben i fem år, og at jeg har haft muligheden for at trække i den grønne trøje.