Et af de største erhverv i Syd- og Sønderjylland: Overenskomst på transportområdet er faldet på plads

Landede vigtige aftaler onsdag

Onsdag faldt flere vigtige overenskomster på plads indenfor detailhandlen og finanssektoren.

For detailhandlen blev mindstelønnen hævet med 4,5 kroner i timen per år de næste to år. Derudover er der en lønstigning på fire procent over de næste to år.

I finanssektoren landede de aftalte lønstigninger på 4,5 procent i 2023 og 3,7 procent i 2024.

Overenskomsterne for detail-, finans- og industri løber alle frem til og med marts 2025.