Et opkald ændrede familien for altid: - Magnus er kørt galt

Transportminister vil se på lovgivning

En af dem, som bakker op om det nye forslag om en lavere aldersgrænse, er trafikordfører og folketingsmedlem for Venstre Kristian Pihl Lorentzen.

Han støttede ligeledes tilbage i 2016 beslutningen om at sænke aldersgrænsen for lille knallert.

- Vi satte os det politiske mål, at vi gerne ville styrke de unges mobilitet – også uden for storbyen, siger trafikordføreren.

Men det ændrer vel ikke ved, at trafiksikkerheden bliver underprioriteret i forhold til mobiliteten?

- Det er altid en balance. Det er jo derfor, at vi har politikere. For at lave sådan nogle afvejninger, siger han.

Selvom det blev frarådet fra flere sider, mener han stadig i dag, at det var den rigtige afgørelse at slippe de 15-årige ud på landevejene.

Anderledes ser regeringen på det. Socialdemokratiet stemte imod den lavere aldersgrænse, og transportminister Benny Engelbrecht (S) er da også opmærksom på de unge knallertkøreres betydelige plads i ulykkesstatistikkerne.

Om der skal rykkes ved grænsen igen, har transportministeren dog ikke lagt sig fast på. Men der bliver kigget nærmere på, om der skal ske ændringer på området.

- Hvert et dødsfald er et dødsfald for meget. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at sikre, at der så sker så få som muligt. Og vi kommer til løbende at se på spørgsmålet omkring knallerter, siger han.

Samtidig forsikrer transportministeren om, at den siddende regering ikke kommer til at sænke aldersgrænsen for adgang til stor knallert – på trods af det nye forslag.

Far: - Vi har ikke sat punktum

I familien Nielsens hus i Kolding hænger Magnus’ jakke og styrthjelm stadig urørt efter ulykken.

Fra toppen af emhætten i køkkenet vogter et billede af den blåøjede dreng over familiens spisebord, hvor Brian og Kira Nielsen har sat sig.

- Vi har ikke sat et punktum endnu. Jeg skriver dagligt sms'er til Magnus. Bare små beskeder, siger Brian Nielsen.