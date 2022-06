F-16 Fly levetid forlænges og får base i Skrydstrup

Mandag kom det frem, at Danmark vil holde sine F-16-kampfly på vingerne frem til 2027 i stedet for at udfase dem som planlagt.

F-16-kampflyene har base på Flyvestation Skrydstrup mellem Haderslev og Vojens.

Og selvom modellen efterhånden har 40 år på bagen, bliver det ikke noget teknisk problem at holde dem på vingerne. Det fortæller forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen, der har over 40 års erfaring fra Forsvaret.

- Det er de nyeste af F-16-flyene, der fortsat er operative. Det er stadig nogle ældre fly, men de er opdaterede, siger han til TV 2.

Han øjner dog en anden udfordring ved, at udfasningen af flyene er sat på pause - nemlig personaleområdet.



- Det er det kritiske område. Altså at have teknikere nok til både at skrue på de nye F-35-fly og de gamle F-16-fly og stadig have piloter nok, siger forsvarsanalytikeren.

En sikkerhedspolitisk risiko

De gamle fly skulle efter planen være udfaset i løbet af 2024. Men på grund af krigen i Ukraine og den nye sikkerhedspolitiske situation i Europa meddelte Forsvarsministeriet mandag, at F-16-flyene fortsat skal være flyveklare i tre år mere – altså indtil 2027.

Prisen for det løber op i 1,1 milliarder kroner i alt, som skal gå til blandt andet indkøb af brændstof, reservedele og mere personel. Og Hans Peter Michaelsen forudser, at man vil forsøge at fastholde folk i branchen lidt længere end forventet.

- Der vil givetvis være teknikere og piloter, som egentlig havde regnet med at skulle gå på pension, men hvor Forsvaret nu sætter en passende økonomisk gulerod op for at få dem til at arbejde et par år ekstra, siger han.

Dårligt signal at sige nej

De nyere F-35-fly har været længe undervejs, men de er endnu ikke klar til at overtage opgaverne med at kontrollere dansk luftrum og bidrage til NATO's missioner i udlandet.

Derfor er der også et behov for at holde de ældre fly på vingerne lidt endnu, for at Danmark ikke ender i en uheldig situation. For hvis udfasningen var fortsat efter planen, havde vi nemlig ikke haft samme muligheder for at sende fly til de baltiske lande eller løse ekstraopgaver, lyder det fra Hans Peter Michaelsen.

- Det er givetvis det, der har fået politikerne og Forsvaret til at tænke, at de er nødt til at have muligheden for at kunne tilvejebringe flere fly til NATO, når de spørger om det. For det er ikke et godt signal at sige: "Desværre, det kan vi ikke", lyder det fra militæranalytikeren.