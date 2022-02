F-16-fly rykkes fra Skrydstrup - Forsvaret reagerer på russisk oprustning

Truslen fra Rusland mod Ukraine får nu regeringen og Forsvaret til at opruste den militære indsats.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Der skal nu kunne udstationeres to danske F-16-fly på Bornholm, "hvis det vurderes operativt nødvendigt". Kampflyene flyttes fra flyvestation Skrydstrup og skal kunne bruges i afvisningsberedskabet omkring Østersøen, hvor russiske fly tidligere har været inde i eller meget tæt på dansk luftrum.

Derudover samles soldater på kasernen i Slagelse for at indgå i den danske kampbataljon, der er tilmeldt NATO's beredskab. Bataljonen skal fremover være klar til at rykke ud på mellem 1-5 dage, ligesom de "nødvendige lagre vil blive opbygget".

Det overordnede formål er, at Danmark "styrker sin evne til at støtte NATO's afskrækkelse", lyder det i pressemeddelelsen.

Samlingen af kampbataljonen i Slagelse betyder, at soldater fremover ikke skal stå for grænsebevogtning samt patruljering ved civile aktiviteter som eksempelvis den jødiske synagoge i København.