Fagforeninger i Syd- og Sønderjylland udelukker Socialdemokratiet fra 1. maj

For arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet Christian Ibsen er fagbevægelsens reaktion et tydeligt tegn på, at forholdet mellem regeringen og fagbevægelsen lige nu er "rigtigt skidt".

- Mette Frederiksens tidligere regering appellerede ret godt til fagbevægelsens fortropper med Arne-pension, genopretning af dagpenge og højere fradrag på fagforeningskontingent. Spørgsmålet er, hvad der sker nu? spørger han.

- Mange i fagbevægelsen mener, at der er med store bededag er sket et stort tillidsbrud.

Flere mangler at beslutte sig

TV 2 har været i kontakt med 16 ud af FH's 17 lokale sektioner. Ud af disse er det fire, der har besluttet at udelukke Socialdemokratiet til deres 1. maj-arrangement.

Otte sektioner har endnu ikke taget stilling til, om de vil invitere socialdemokratiske politikere. En sektion skal mødes torsdag og træffe en afgørelse.

Tre af sektionerne gør, som de plejer.

Lokalformand hos FH Østsjælland Bo Viktor Jensen fortæller, at de i hans sektion har en regel om, at de kun inviterer politikere til at holde taler, når det er valgår.

- Jeg føler mig ret heldig over, at vi har den regel i år, siger han.