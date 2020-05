Familie kræver datters drabssag genåbnet: - Den forkerte mand blev dømt

Onsdag 20. maj var det præcis 40 år siden, at den 15-årige Anette Møller Thomsen blev fundet brutalt dræbt i klitterne på Fanø.

Selvom der nu er gået fire årtier efter hendes død, er Anettes far, Børge Thomsen, stadig lige berørt, når talen falder på datteren.

- Jeg kommer aldrig over det. Det er i baghovedet hele tiden. Når man ser et billede af hende eller sådan, så tænker man på det. Det gør man sgu, siger han bevæget til TV 2.

Børge Thomsen var sammen med sin nu afdøde hustru til stede i retten, da den psykisk udviklingshæmmede Erik Solbakke tilbage i 1989 blev dømt for drabet. De havde begge en stærk fornemmelse af, at han ikke var gerningsmanden:

- Det var som om, han havde fået at vide, hvad han skulle sige. Hvis han var usikker, så kiggede han rundt. Det, følte vi, var meget mærkeligt, siger Børge Thomsen og fortsætter:

- De politifolk og dem, vi havde lige omkring os (i retslokalet, red.), de stod også og rystede på hovedet af det her.

I dag, 31 år efter retssagen, frygter Børge Thomsen og hans søn, Jan, stadig, at det var den forkerte mand, der blev dømt for drabet på Anette. Ikke mindst fordi Erik Solbakke først og fremmest blev dømt på sin egen tilståelse.

En tilståelse, som førende juridiske eksperter nu også stiller et stort spørgsmålstegn ved i TV 2-dokumentaren ’Tilståelsen’, hvor samtlige sagsakter og afhøringsrapporter er blevet kulegravet.

- Tilståelsen i Fanø-drabet beror jo alene på Erik Solbakkes egne forklaringer til politiet. Der er ingen vidner, og der er ingen tekniske beviser. Tværtimod er der tekniske beviser, der taler imod, at det er ham, siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage til TV 2.

Gerningsvåbnet peger på anden gerningsmand

Da drabet på Anette Thomsen oprindeligt blev efterforsket tilbage i 1980, blev en lokal mand sigtet i sagen. Men politiet ikke havde tilstrækkeligt med beviser imod ham, og sagen blev derfor henlagt.

Sagen forblev dermed uopklaret helt frem til Erik Solbakkes tilståelse i 1987 og den efterfølgende dom to år senere.

Men det eneste tekniske bevis i sagen var selve gerningsvåbnet: En mursten.

På dén fandt man tre blodpletter. To af dem tilhørte den dræbte, som havde blodtype B, mens den tredje tilhørte en person – muligvis gerningsmanden – som havde blodtype A.

Erik Solbakke havde blodtype 0, og dermed stammede ingen af blodpletterne fra ham.

På gerningsstedet, hvor Anette Thomsen blev fundet dræbt 20. maj 1980, lå der en mursten med blodpletter. Foto: Foto: TV 2-screendump

I dommen beskrives det manglende match mellem Erik Solbakke og den uidentificerede blodplet på drabsvåbnet imidlertid som ”uden særlig betydning”, idet blodpletterne ikke ”nødvendigvis er opståede på samme tid”, som det formuleres.

Norske Asbjørn Rachlew, som er leder af FNs ekspertkomité for politiafhøringer og bruges af domstole til at analysere sager med mistanke om justitsfejl, er dog uforstående overfor denne fraskrivelse af sammenhæng mellem blodplet og gerningsmand.

- Så skal der altså være et menneske, som tilfældigvis har blødt præcis på dén sten. Hvad er chancen for det?, siger Asbjørn Rachlew.

Efter at han i forbindelse med TV 2-dokumentaren ’Tilståelsen’ har gennemgået samtlige politiafhøringer og sagsakter i dommen mod Erik Solbakke, er Asbjørn Rachlew ikke i tvivl. Han mener, sagen bør genåbnes:

– Her må de danske myndigheder så hurtigt som muligt nedsætte en uafhængig kommission, som skal gennemgå hele sagen igen, konstaterer han.

Familie har brug for afklaring

Hjemme hos Børge og Jan Thomsen, som fortsat bor på Fanø, er der ingen tvivl om, at en genåbning af sagen om drabet på Anette står højt på ønskelisten.

- Der skal ske en retfærdighed. Nu er Erik Solbakke her ikke mere. Men overfor hans familie, siger Børge Thomsen.

Far og søn ved, at de aldrig får Anette tilbage. Men de har brug for en afklaring, alene for retsfølelsens skyld.

- Hvis vi skal tro på det her retssystem, så er der næsten nødt til at blive gjort noget, mener Jan Thomsen.

