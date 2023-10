Far til forsvunden 13-årig beder om hjælp til at finde sin datter

Politiet frygter ikke på nuværende tidspunkt, at der er sket en forbrydelse, men pigens forældre er meget bekymrede.

Det fortæller hendes far, Sven Hillebrenner, som er tydeligt berørt af situationen.

- Jeg håber på at få et livstegn fra hende, og at hun er i god behold. Jeg skal nok hente hende, uanset hvor hun er. Jeg savner min datter så sindssygt meget, og jeg kan ikke sove. Hvis nogen ser eller hører noget, skal de endelig give besked.



Eftersøgningen fortsætter de kommende dage, og derfor vil Syd- og Sønderjyllands Politi fortsat gerne høre fra personer, der ved noget, eller har kendskab til, hvor 13-årige Jashmin Solli Nielsen kunne være.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.