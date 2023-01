Fem danskere spillede kamp mistænkt for matchfixing

Danskerne Rasmus Lauge, Lasse Svan, Thomas Mogensen, Henrik Toft Hansen og Anders Zachariassen spillede også kampen for Flensburg-Handewitt.



Lauge er med ved det igangværende VM, og ligesom Mogensen husker han ikke noget mistænkeligt fra kampen.

- Det er virkelig ikke noget, jeg har tænkt over eller har gået og spekuleret over, om der har været matchfixing involveret. Det er ikke noget, vi bekymrer os om. Vi er aktører inde på banen og gør vores bedste der. Så må vi se, hvad der kommer ud af det, siger Lauge og påpeger, at han har svært ved at sige noget om rapporten, men at det "selvfølgelig er utrolig ærgerligt".

Analytikere, der har analyseret flere af de i alt 26 kampe fra rapporten for TV 2, som er under mistanke, understreger, at det kan være svært at opdage den mulige matchfixing. Det kan for eksempel være en kæde af tvivlsomme kendelser i kampens løb, der er med til at påvirke udfaldet.

Det europæiske håndboldforbund, EHF, modtog rapporten fra Sportradar i 2018 og overdragede den til de relevante myndigheder. Forbundet studerede ligeledes kampene, men fandt ingen grund til yderligere mistanke.



Frygter undergravning

Derfor fortsatte Matija Gubica og Boris Milosevic med at dømme og passede således også fløjten fredag ved det igangværende håndbold-VM. Det samme gjorde makedonerne Slave Nikolov og Gjorgji Nachevski, der ligeledes er under mistanke for medvirken til manipulation af kampe, blandt andet i Champions League.

For Thomas Mogensen fylder selve kampen ikke, men det gør tanken om den manglende handling fra EHF, og at rapporten har været hemmeligholdt siden 2018.

- Jeg synes, det er sindssygt, hvis det har været undergravet i så mange år. Hvis det viser sig, at nogle øverst i håndboldhierarkiet har holdt det skjult. Det frygter jeg allermest. Så bliver det et kæmpeproblem nu, siger han.

- Det kan blive en katastrofe for vores sport.