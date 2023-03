Fem overvægtige unge ville tabe sig på tv – sådan går det et år senere

Hvis du taber 10 procent af din samlede kropsvægt, bliver din energiomsætning - eller kalorieforbrænding - tilsvarende lavere. Faktisk omkring 15 procent lavere end forventet.

Samtidig sker der ændringer i de appetitregulerende hormoner, som gør, at du bliver mere sulten.

Derfor skal du spise mere for at blive mæt, og dermed bliver det vanskeligt for dig at tabe dig yderligere - og især at fastholde vægttabet over tid.

For langt de fleste personer, som lever med svær overvægt, er det muligt at opnå et vægttab. Men udfordringen består for størstedelens vedkommende i at vedligeholde vægttabet på sigt.

De fleste vil således være tilbage på deres startvægt eller mere efter et stykke tid. Dette er der flere forklaringer på, hvor blandt andet hormonelt respons af de appetitregulerende hormoner spiller ind.

Det er derfor uhyre vigtigt, at den kost- og motionsplan, du vælger, er én, som du kan følge over tid.

Så hvis du ikke kan se dig selv fortsætte med en bestemt plan fire år frem i tiden, er det den forkerte plan for dig.

Kilde: Per Nielsen, træner og kostvejleder