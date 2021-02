Filmede en hel nat ved grænsen: Over 200 personer kører direkte ind i Danmark uden at få tjekket corona-attest

For at begrænse coronasmitten er det et krav, at udlændinge skal kunne fremvise en negativ corona-attest og have et anerkendelsesværdigt formål, for eksempel et arbejde, for at komme ind i Danmark.



Dansk politi har intensiveret kontrolindsatsen ved landets grænseovergange, og de fleste steder står politiet døgnet rundt og foretager stikprøvekontroller.

Men ved grænsen i Padborg lukker politiet hver aften ned for kontrolposten ved 22-23-tiden og åbner igen ved 6-7-tiden næste morgen. I stedet kigger patruljer blot forbi grænsen nogle gange i løbet af natten.

Derfor kan udlændinge udnytte et smuthul og komme ind i Danmark uden at fremvise en negativ coronatest eller have et anerkendelsesværdigt formål.

Og det sker.

Tyskere kørte igennem uden corona-svar

Da TV 2s kamera var tændt ved grænsen, kom en tysk mand og en kvinde kørende i en lille sort Ford midt om natten. De havde ikke negative corona-attester med, fortalte manden, som ikke ønskede at oplyse sit navn.

- Grænsekontrollen er lukket. Ingen kontrollerer på det her tidspunkt, sagde han som begrundelse for, hvorfor de ikke havde en attest med.

Tyskeren arbejder i Danmark og har luret, at politiet ikke står fast og laver stikprøvekontroller om natten.

- På det her tidspunkt behøver man ikke at have en test med. Det er først om morgenen, sagde han.

Han og kvinden kørte videre ind i Danmark.