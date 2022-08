Flaskevand blev revet væk på Fanø - TV2 har testet det for PFAS

På Fanø blev situationen i sommer sat på spidsen, da beboere og turister ryddede hylderne i den lokale SuperBrugsen for flaskevand, fordi det kom frem, at øens drikkevand var forurenet med PFAS.

Fanø er den første kommune i Danmark, hvor det ikke længere er muligt at få rent vand ud af hanerne. Samtlige drikkevandsboringer i ø-kommunen er forurenet med PFAS på et niveau, der ligger over de nye skrappere krav på maksimalt to nanogram PFAS per liter drikkevand.

For at undgå at drikke PFAS-forurenet vand valgte mange på Fanø at erstatte postevandet med vand på flaske fra supermarkederne. Men spørgsmålet rejste sig hurtigt – var det nu et fornuftigt valg? For kunne flaskevandet ikke lige så vel risikere at indeholde PFAS som postevandet?