Flere sad i kø som Jørn: Støttepartier vil droppe “fjollet” grænsekontrol

Når den skaber så store gener, hvordan kan du så sige, at den er god?

- Fordi gevinsterne er så enormt store ved at have en grænsekontrol. For det første har vi det med illegal indvandring, og så er der delen om kriminalitetsforebyggelse. Hvis det er sværere at komme til Danmark, finder man andre steder. Derfor er der ikke tvivl om, at grænsekontrollen er god, siger han.

V: Der er stadig et behov

Venstre bakker også fortsat op om den midlertidige grænsekontrol. Men partiets fungerende politiske ordfører, Torsten Schack, synes, at "det er kritisabelt", at der ikke er sørget for større kapacitet i ferieperioden, så folk undgår at holde i kø.

- Vi mener stadig, at behovet er der. Den samlede vurdering er, at det fortsat giver mening at have den midlertidige grænsekontrol, siger han.