Flertal finder Inger Støjberg uværdig til Folketinget: - En tung dag, mener Folketingets fomand

En historisk dag

Tirsdagens debat og afstemning blev ledet af Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), der er er bosiddende i Grindsted og valgt for socialdemokratiet i Horsenskredsen. Henrik Dam Kristensen har siddet i Folketinget i 31 år - kun afbrud af to år i Europaparlamentet.

Han kalder dagen en på "alle måder anderledes dag".

- På sin vis er jeg glad for, at det er en historisk dag, fordi det er heldigvis ikke noget, vi oplever så ofte, siger han.

Han siger, at dagen har været delt i to: Dels den juridiske del og dels den menneskelige.

- Jeg kommer til at tænke tilbage på dagen som en af de dage, der har været meget mere tung end andre.

- Men det er min opgave som folketingsmedlem at debattere og træffe de tunge beslutninger, siger Folketingets formand.

Farvel og på gensyn

Udenfor salen mødte Inger Støjberg pressen og sagde:

- Jeg vil hellere stemmes ud af mine kolleger her i Folketinget, fordi jeg har forsøgt at beskytte nogle piger, end jeg vil stemmes ud af den danske befolkning, fordi jeg har vendt det blinde øje til.

Hun tilføjede, at danskerne nok ikke har set det sidste til hende og hendes kamp for "danske værdier".

- Når først jeg har udstået min straf, kan jeg vende tilbage. Det kunne også være hertil, sagde hun med henvisning til Folketinget.

Inden Folketingets medlemmer stemte om Støjbergs værdighed, forløb en fire timer lang debat i salen.

Her tog en lang række medlemmer fra Dansk Folkeparti ordet og stillede spørgsmål til de andre partiers beslutning om at erklære Støjberg uværdig.

Også Nye Borgerlige tog ordet og stillede spørgsmål ved beslutningen.





60 dages fængsel

Folketinget skulle tage stilling til Inger Støjbergs værdighed, da hun 13. december i Rigsretten blev kendt skyldig for forsætligt at overtræde ministeransvarsloven i 2016, da hun var udlændinge- og integrationsminister.

I Rigsretten var hun tiltalt for at have iværksat og fastholdt en ulovlig ordning om at adskille alle asylpar, hvoraf mindst en var under 18 år - vel at mærke uden individuelle vurderinger og partshøringer.