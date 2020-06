Folketinget tillader al indendørs sport fra mandag

Alle landets indendørs træningsfaciliteter kan igen byde danskere velkommen fra mandag 8. juni.

Det har et enigt folketing vedtaget lørdag aften.

Dermed kan der igen forbrændes kalorier, om end du dyrker håndbold, går i fitnesscenter eller svømmer.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu igen kan spille badminton, dyrke fitness, yoga eller tage en tur i svømmehallen rundet omkring i Danmark. Vi trænger til at komme i gang igen, og det er godt, at det nu kan lade sig gøre på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde, lyder det fra kulturminister Joy Mogensen (S) i en pressemeddelelse.

Aftalen indebærer alle indendørs idræts- og fritidsfaciliteter, som ikke allerede er åbnet, hvilket er følgende:

Spillehaller, lege- og badelande

Svømmehaller

Sportshaller

Træningscentre

Der var ellers lagt op til, at indendørs sport skulle vente til fase 4 og dermed starten af august, før de igen måtte åbne dørene for gæster.

Men udviklingen af coronaepidemien i Danmark er gået godt, og smittetrykket er nu så lavt, at man ønsker at fremrykke åbningen til fase 3, der træder i kraft 8. juni.

Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO), som organiserer 938 private fitnesscentre, sagde forud for forhandlingerne, at de var glade for forslaget, men at de ikke kunne love, at deres medlemmer åbnede mandag, hvis det blev vedtaget. Man afventede retningslinjer fra Kulturministeriet.

Kulturministeriet oplyser til TV 2, at der endnu ikke er udarbejdet retningslinjer for indendørs sportsaktiviteter, men at planen er, at de ligger klar mandag.

Dette er breaking news på TV2.DK. Vi arbejder lige nu på at få yderligere oplysninger, og vi anbefaler derfor, at du vender tilbage om kort tid for at få seneste nyt. Har du oplysninger om sagen, så kontakt os gerne på1234@tv2.dk.