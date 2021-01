For 20 år siden fulgte hele Danmark hendes vægttab, men i dag aner hun ikke, hvad hun vejer

Det var hårdt at gå fra et højskoleliv med 60 ligesindede kursister og mange nye gode kammerater til en to-værelseslejlighed i Horsens. Line formåede at spise sundt og motionere de første tre måneder, men da hun startede studie, blev det sværere.

Der kom rusture, byture og lange ture med offentlig transport, og vægten begyndte at stige lidt igen. Men så blev hun pludselig tilbudt at få et motionshold i den lokale gymnastikforening, og det sagde hun ja til.

Faktisk er det dét lille ”ja”, der mange gange har reddet Line Stausgaard Hansen ud af de perioder, hvor hun er begyndt at tage på igen.

Da hun lige var blevet mor til datteren Maja, sagde hun således ja til at blive zumbainstruktør. Og da hun i en længere periode havde haft for travlt til at røre sig på grund af arbejde, sagde hun ja til at undervise i håndboldfitness.

- Når jeg kan mærke, at det går lidt i stå, så siger jeg ja til at forpligte mig selv på noget motion, fordi jeg kan mærke, at det bliver jeg nødt til for at holde mig i gang, siger hun og fortsætter:

- Det, der har kendetegnet mig de sidste 20 år, er, at jeg har grebet alle de bolde, der blev kastet til mig.

Line Stausgaard Hansen har også uddannet sig til diætist, og for to år siden sagde hun ja til at blive leder af livsstilsefterskolen Hjarnø.

På den måde er den sunde livsstil blevet Lines levevej.

Det betyder, at hun ikke er nået op på de 90-100 kilo igen.