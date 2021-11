For fire år siden blev de dømt ude - nu drikker de kaffe med borgmesteren

Og så er der utrygheden.

Den ligger Jan Køpke meget på sinde:

- Der bliver kørt ræs om aftenen nede på Madevej. Og der bliver sprængt store bomber. Store fyrværkeribomber. Folk er bange, og der går jo lang tid, før politiet kommer, siger han.

Derfor har Nye Borgerlige foreslået, at der bliver oprettet et kommunalt vagtværn i Aabenraa, selv om ”det er noget ærgerligt noget at bruge penge på”.

- Så må der en ordentlig straf til, hvis man får fat i dem, slår han fast.

Borgmesterposten

Aftenens vælgermøde afslørede igen det, som alle kandidaterne ved.

At der lurer et opgør om, hvem der skal være borgmester i byen.

Venstreborgmester Thomas Andresen er måske truet af den generelle Venstre-tilbagegang i meningsmålingerne og udfordret af den socialdemokratiske borgmesterkandidat.

Og måske af andre.

For Jan Køpke Christensen kan det åbne en hel forhandlingssituation i byrådet efter valget - en situation, hvor Nye Borgerlige kan få afgørende indflydelse på borgmesterkabalen, hvis man får spillet sine kort rigtigt.

Og det er en situation, der glæder en politisk veteran.

- Jeg håber bare på to ting: At vi kommer ind, og at vi bliver tungen på vægtskålen, opsummerer han.