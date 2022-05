For første gang i ti år vil lønmodtagere få reallønsnedgang – så hårdt bliver de ramt

Men ifølge politisk redaktør på TV 2 Hans Redder, er disse initiativer ikke nok til at tilfredsstille de mange danskere, herunder dem der mødes rundt omkring i landet i dag for at fejre Arbejdernes Internationale Kampdag, der føler, at pengene ikke rækker så langt.

- Inflationen og den voksende økonomiske utryghed, som mange danskere oplever i øjeblikket, er ved at blive et af de allerstørste temaer på Christiansborg. Og noget, som potentielt også kan blive afgørende for det folketingsvalg, der så småt nærmer sig i horisonten, siger Hans Redder.

Der findes dog ingen nemme løsninger, når det handler om at give danskerne mere økonomisk tryghed uden samtidig at risikere at puste yderligere til inflationen.

- Udfordringen for politikerne – og for den socialdemokratiske regering i særdeleshed – er, at det helt grundlæggende er svært at gøre så meget ved problemet. Det er jo hverken statsminister Mette Frederiksen eller finansminister Nicolai Wammen, der bestemmer, hvad inflationen skal være. Og det kan ikke lade sig gøre at kompensere alle danskere i den her situation, siger Hans Redder.