Forårsvarme på vej de kommende dage – prognose viser 15 grader

Fredag bliver der så skruet endnu mere op for varmen, der i skrivende stund ser ud til at blive ugens varmeste dag.

De højeste temperaturer forventes at ramme i de samme områder som torsdag, men denne gang er det med op til 14 grader — lokalt måske 15 graders varme.

Vi skal dog ikke forvente, at solen vil skinne fra en skyfri himmel — snarere tværtimod.

I perioder kan der da komme lidt sol, men det lune forårsvejr giver generelt en uge med en del skyer på himlen.

Kan komme en uge før normalt

På TV 2 Vejret defineres en forårsdag som den første dag på året, hvor temperaturen rammer 15 grader eller derover.

- Vi har en tradition på TV 2 Vejret for at bruge definitioner på specielt vejr. Vi bruger i forvejen blandt andet meteorologiske sommerdage, badedage og løvfaldssommer. Det er pejlemærker for vejret og giver os endnu et redskab til både formidling og at se ændringer i vejr og klima, lyder forklaringen fra Peter Tanev, redaktionschef på TV 2 Vejret, om indførslen af begrebet forårsdag.