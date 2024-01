Forældre i skarp kritik efter største prishop i over ti år

De to foreninger har ellers selv været med til at kæmpe for minimumsnormeringerne, men de mener ikke, at hverken børn eller forældre kan mærke forskel.

- Vi er enige i, at der er kommet mere personale, og vi er glade for minimumsnormeringerne. Problemet er, at der ikke er nok personale at ansætte. Og derfor har de (daginstitutionerne, red.) en udfordring på kvaliteten, siger Signe Nielsen.

Kvalitet er vigtigst, siger forældre

Kvaliteten er det vigtigste, også selvom priserne stiger. Sådan lyder det fra de forældre, TV 2 har talt med.

- Det er noget, der kan mærkes. Det er dyrt. 180 kroner mere om måneden er nok noget, de fleste i vores del af verden kan klare. Men det er klart, at man har en forventning om, at kvaliteten følger med, siger Philip Jones, der er pædagogmedhjælper i et botilbud.