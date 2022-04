Forældrepar fra Horsens har to børn med autisme – må droppe nytår og hyggeaften med vennerne

Her svarer over 70 procent, at de en gang imellem eller ofte føler sig isolerede. Mens 60 procent fortæller, at deres netværk enten ikke forstår dem eller er helt forsvundet.

- De fleste oplever, at den almindelige vennekreds falder fra. Det skyldes både, at man ikke selv har overskud til at ses, og at man kan opleve at blive fravalgt, fordi vennekredsen har svært ved at forstå en, siger formanden for foreningen, Kathe Johansen.

Konflikt med kommunen

Hannah er 11 år i dag og har ikke gået rigtigt i skole i flere år.

Det har skabt dyb frustration hos forældrene. For Hannah har krav på en skolegang.

- Hun har en iq på 135, det er simpelthen spild. Og det er ekstremt ødelæggende for hende rent menneskeligt at stå uden for fællesskabet, fortæller Maja Suralski.

Forældrene mener, at deres liv og hverdagen ville hænge væsentligt bedre sammen, hvis Hannah kom i skole.

Men her er de stødt på endnu en udfordring, som flere forældre til autister også oplever, nemlig samarbejdet med kommunen.