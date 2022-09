Forbud bliver pelset: Fra nytår må der avles mink igen

Beslutningen er truffet på baggrund af en vurdering fra Statens Serum Institut (SSI). Instituttet vurderer, at der er begrænset risiko for folkesundheden ved at genoptage minkerhvervet.



- For regeringen har det ene og alene handlet om folkesundheden, når det kommer til spørgsmålet om minkavl i Danmark. Derfor har det også været den afgørende faktor, at sundhedsmyndighederne har fundet det forsvarligt, at minkproduktion genoptages i Danmark, skriver minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S).

Minkavl har været forbudt siden november 2020, hvor beslutningen om at slå alle mink i Danmark ned blev truffet. Det skete efter fund af coronavirus i mink.