Forhandlere sender nødråb til Dan Jørgensen: Vi løber tør for træpiller til vinter

Samtidig er en lempelse af kravene "absolut ikke noget", som Associationen Dansk Biobrændsel ønsker.

Derfor nævner direktøren overfor TV 2 også muligheden for så vidt muligt at pålægge kraftvarmeværker at fyre med kul i stedet for træpiller. Men det vil være svært at administrere, understreger han:

- Problemet er også, at jeg har svært ved at se nogen åbenlyse løsninger. Hvis de nemme løsninger havde været der, havde vi taget dem, siger Henrik Nørbo Mosegaard.

TV 2 har uden held forsøgt at få et interview med Dan Jørgensen, hvor vi ville have spurgt ind til, om han deler bekymringen hos Dansk Biobrændsel, og hvilke løsninger han forestiller sig på problemet.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har i stedet sendt et skriftligt svar, hvor de - udover at bekræfte modtagelsen af brevet - skriver:

- Deres bekymring er vi opmærksomme på, og vi er i gang med at undersøge det nærmere. Vi tager selvfølgelig også fat i Dansk Biobrændsel.