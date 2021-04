Forlader Astralis med øjeblikkelig virkning

- Vi har hentet en af de største spillere gennem tiderne. Det er fantastisk. De fleste, der følger med i Counter-Strike ved, hvor vanvittig dygtig en spiller, han er. Det er drømmetransferen for mig og har altid været det, siger NiP's sportsdirektør Jonas Gundersen til TV 2 Sport.



Med skiftet til NiP får 'dev1ce' en hverdag tættere på sine holdkammerater. Han bor nemlig i Stockholm, og Astralis holder til i København.

- Astralis har været ekstremt hjælpsomme og forstående i alt det her, og da jeg spurgte, om NiP kunne være en mulighed, tog det dem ikke lang tid at finde en løsning og sætte det hele op. Jeg skifter til et projekt og et hold, jeg tror på, og jeg ser meget frem til at genfinde stabiliteten og den gode energi der er i at have et mere afbalanceret arbejds- og privatliv, siger Nicolai 'dev1ce' Reedtz i en pressemeddelelse fra Astralis.