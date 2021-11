Forstå duellen i Tønder: De taler om "ondt blod", når tidligere partifæller kæmper om magten

Så langt vil ingen af de to borgmesterkandidater selv gå til at sige, men Henrik Frandsen erkender, at de seneste fire år i Tønder Kommune har været et "specielt forløb".

- Det er vist ingen hemmelighed, at der har været splittelse. Støjniveauet har været højt, og der er blevet gået til makronerne allerede fra første møde, siger han.

"Under nedsmeltning"

Dramaet i Tønder strækker sig ganske rigtig helt tilbage til konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse i Tønder i 2017.

Her blev Henrik Frandsen genvalgt som borgmester, men netop da han skulle til at lukke mødet, tog partifællen Jens Møller ordet, og for åben skærm meldte han sig ud efter 38 års medlemskab, da han følte sig dårligt behandlet.

De efterfølgende år voksede splittelsen i partiet, hvor særligt en sag om øget turismesamarbejde med nabokommuner bragte Venstre-folkene på intern kollisionskurs. Men også beskyldninger om vennetjenester og for dårlig kommunikation fra borgmesteren har medført kritik.