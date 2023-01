Forsvarschef jubler efter storindkøb - nu får de travlt i Varde

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har indledt forhandlinger med den israelske producent Elbit Systems om levering af ATMOS-artilleripjecer og PULS-raketkastersystemer "hurtigst muligt" og i løbet af 2023.

Nødvendigt på den moderne kampplads

Det nye artilleri går også under navnet Stalin-orgler.

Afhængig af type kan PULS affyre mellem to og 18 raketter på en distance mellem 35 og 300 kilometer. Den skal være et supplement til haubitseren med muligheden for at skyde langt ind bag fjendens linjer og som del af en såkaldt manøvrekrig.

- Begge dele er noget, vi har brug for på den moderne kampplads, hvor der ikke er nogen steder, man kan gemme sig, siger Flemming Lentfer.

I Varde får de travlt allerede nu

Forsvaret forventer ifølge Lentfer at få leverancer allerede i løbet af i år.

- De får travlt ved artilleriet i Varde, hvor de dels skal træne ukrainere i den nærmeste tid, dels skal gøre sig klar til at tage imod de nye systemer, siger forsvarschefen.

- De første eksemplarer af både kanon og raketkastere vil vi få at se allerede inden sommerferien, lyder Flemming Lentfers vurdering.

En slags gensyn

Selv om Forsvaret nu kan se frem til masser af nyt udstyr, er der også tale om en slags gensyn.

- Vi har haft raketkastere i dansk forsvar og artilleri frem til 2013, hvor de blev solgt, fordi den type systemer ikke var særskilt egnet til de internationale operationer, vi lavede der.

Det nye indkøb er også et vidnesbyrd om, hvilken slags krig Forsvaret nu forbereder sig på at kunne kæmpe i. Og her spiller erfaringerne fra Ukraine ind.

- Nu skal vi lave kollektive forsvarsopgaver, og der er langtrækkende artilleri og raketsystemer fuldstændig afgørende på den kampplads, som vi ser for os, siger Lentfer.